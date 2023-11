Le verdure al forno sono un contorno semplice ma gustoso a base di verdure di stagione insaporite da erbe aromatiche,

olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Quando le preparo, abbondo un po’ e con quelle avanzate ci condisco la pasta il giorno dopo!

Ingredienti

• 1 peperone rosso e 1 giallo

• 2 melanzane

• 4-5 zucchine

• 1 bella cipolla

• 6- 7 pomodori Piccadilly

• timo, maggiorana, origano

• olio extravergine di oliva

• sale

Procedimento

Pulire e lavare le verdure, tagliare peperoni, zucchine e melanzane a pezzetti, la cipolla a fette e i pomodori a metà.

Riunire tutte le verdure in una grossa ciotola, insaporirle con un pizzico di sale e le erbe aromatiche. Versare un po’ di olio extravergine di oliva, mescolare ben bene e trasferire le verdure in una teglia rivestita di carta forno.

Cuocere in forno statico già caldo a 200° per circa 40-50 minuti, mescolando di tanto in tanto.