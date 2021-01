Le vecchie usanze: IL FUOCO DOMANDATO.

Il fuoco ha sempre avuto grande importanza per il mondo contadino e tanti sono i riti, le usanze, i detti e i significati che ad esso sono legati.

Una di queste tradizioni è quella di non dover mai ringraziare per il fuoco domandato.

Un tempo, i fiammiferi erano preziosi, e non si compravano ma si facevano da soli con i gambi della canapa e lo zolfo…ma spesso, per non sprecarli, si preferiva chiedere il fuoco ai vicini, andando a prendere un tizzone con uno scaldino o con la paletta di ferro del camino.

In questi casi, usanza vuoleva che non si dovesse mai ringraziare, perchè il fuoco è un dono diretto di Dio, un bene non del singolo, ma a disposizione di tutta la comunità…