In questa stagione le donne avevano molto più tempo per dedicarsi a certi lavori di cucito e ricamo e anche per pizzi da corredo: rotoli di merletti che le ragazze lavoravano all’uncinetto per ornare lenzuola, tovaglie e asciugamani…la maggior parte di questi capi poi non si usava mai, oppure raramente, per paura delle macchie, di rovinarli nel bucato, e così tanta bella biancheria ingialliva negli armadi e nei cassettoni…