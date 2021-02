La battilarda.

Le vecchie cose hanno un fascino particolare, come il tagliere battilarda in legno fatto in casa, tagliato e levigato nell’attrezzaia, con legno duro, spesso di quercia, o con scarti di segheria, a cui ogni mano dava poi una forma particolare, unica…Il tagliere in legno, da quello rotondo da polenta ai più piccoli da battuto e da salumi, era onnipresente in tutte le cucine di una volta.