LE TULLORE – ricetta tipica della Garfagnana

LE TULLORE – ricetta tipica della Garfagnana raccontata da mi mà cucinava così



mettere a cuocere le castagne secche private della loro pellicina in acqua e latte in egual misura, due foglie di orbaco (alloro) e un pizzico di sale per almeno un’ora.

uno stupendo dessert

si servono conaggiunta di panna di latte, sono buone calde, ottime fredde, deliziose il giorno dopo.

fonte ezio lucchesi