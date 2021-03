LE TRIGLIE IN FORNO

per questo piatto l’ideale è la triglia ma potete cimentarvi anche con altri pesci, interi o a filetti.

Innanzitutto ci vogliono triglie da porzione, da tre etti ciascuna, pulitele bene, passatele in un impasto fatto di pangrattato passato in padella con un pò d’olio a cui aggiungerete sale, pepe, aglio grattugiato, origano e prezzemolo fresco tritato, un pò di succi di limone e aceto.

Impanate bene da questo miscuglio mettete le triglie in una teglia con un velo d’olio sul fondo, infornate in forno caldo a 170° per il tempo che occorre.

Fate attenzione quando le togliete e le servite, le triglie sono fragilissime, fatelo con una paletta da cucina.

FONTE EZIO LUCCHESI