 le Tagliatelle al salmone

Tagliatelle al salmone la ricetta semplice e perfetta. Un primo piatto che preparo spesso a casa mia sono le Tagliatelle con il salmone. Una ricetta semplice, ma dal successo assicurato e quando la porto in tavola fa subito festa. Pochi e semplici ingredienti per un primo piatto che piace sempre a tutti, adatto anche ad un’occasione speciale. La panna fresca le rende cremose e squisite, ma, se preferite, potete sostituirla con della panna da cucina o del formaggio cremoso, verranno sempre speciali. E non perdete anche la ricetta delle Tagliatelle al salmone e zucchine. Corriamo allora in cucina e prepariamo insieme delle buonissime Tagliatelle con salmone affumicato