LE TAGLIATELLE AI CARCIOFI –

* 3 carciofi puliti

* 250 g di tagliatelle all’uovo

(Io ho usato tagliatelle senza uova)

* olio d’oliva q.b.

* sale q.b.

* uno spicchio d’aglio

* menta fresca q.b.

* formaggio grattugiato q.b.

Procedimento:

prima cosa puliamo i carciofi e lasciamoli qualche minuto in acqua e limone. In questo modo resteranno belli verdi in cottura e non diventeranno amari.

Tagliamo tutti i carciofi a fettine sottili con l’aiuto di un coltello.

Trasferiamo i carciofi tagliati in una padella e condiamoli con olio, sale, aglio a pezzetti e della menta fresca. Trasferiamoli sul fuoco e lasciamoli cuocere per circa 20 minuti aggiungendo poca acqua.

Trascorso il tempo di cottura i nostri carciofi dovranno risultare molto morbidi. Se occorre cuociamoli per più tempo aggiungendo poca acqua.

Una volta cotti, uniamo le tagliatelle precedentemente cotte in acqua salata e amalgamiamo bene la pasta ai carciofi.

