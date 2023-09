“Le Stelle di Pietrasanta” incoronano la Versilia “capitale del gusto”

Apertura in grande stile, sabato mattina, in piazza Duomo, per “Le Stelle di Pietrasanta”: la “Piccola Atene” della Versilia ha spalancato le porte ai capolavori del gusto nazionale e internazionale, unendo in un abbraccio esclusivo l’arte, la cultura e la bellezza versiliese con l’eccellenza enogastronomica italiana ed europea. Un evento unico nel suo genere condotto sapientemente dalla giornalista Francesca Romana Barberini.

A fare gli onori di casa, alla tensostruttura di piazza Duomo, il vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni di Pietrasanta Francesca Bresciani che, dopo aver portato il cordoglio della comunità cittadina per la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato novità e gradite conferme di questa 5a edizione: “Oggi, con la città di Mougins e il suo assessore Cristophe Tourette, consolidiamo una già forte amicizia, costruita negli anni attraverso scambi culturali ed enogastronomici. Avremo chef stellati, prodotti a chilometro zero, un viaggio fra le migliori etichette e produttori italiani e la solidarietà, perché l’incasso dei ticket delle degustazioni sarà devoluto in beneficenza alle associazioni Azzurra e G.R.A.N.O: due giorni all’insegna dell’eccellenza per i quali ringrazio il personale dell’ufficio cultura, lo staff tecnico e il direttore artistico Cristiano Casa”.

“L’amicizia con Pietrasanta è davvero speciale – ha proseguito l’amministratore del Comune di Mougins, Cristophe Tourette – è un piacere essere qui, oggi. Ci lega con voi una grande fratellanza e sono contento di poter condividere con la città la cultura e l’arte enogastronomica francese: mi auguro che la nostra alleanza continui negli anni e nel tempo”. Presente all’inaugurazione anche l’onorevole Riccardo Zucconi, che ha portato i saluti del ministro Francesco Lollobrigida (agricoltura, sovranità alimentare e foreste): “È importante supportare le nostre eccellenze enogastronomiche, sia in Italia che in Europa – ha dichiarato Zucconi – attraverso politiche mirate di tutela e di salvaguardia. Viviamo in un territorio ricchissimo che dobbiamo difendere e incentivare”.

Cucina tradizionale e prodotti locali, piatti stellati, degustazione di vini pregiati provenienti da importanti cantine e il re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano; infine, il gemellaggio consolidato con Mougins, villaggio d’arte in Costa Azzurra dove ogni due anni viene organizzato l’evento gastronomico Les Etoiles des Mougins: questi i principali ingredienti che hanno caratterizzato la prima giornata di kermesse che ha visto protaginisti gli chef Claudio Sadler e Alessandro Ferrarini e, con loro, Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Maurizio Zanella, fondatore e presidente dell’azienda Ca’ del Bosco.

La kermesse proseguirà nella giornata di domani (domenica 24 settembre) a partire dalle 10 con due “Colazioni d’Artista” firmate Luigi Biasetto e Jean-François Barberis e si concluderà, alle 21, con il suggestivo “Aperitivo sotto le Stelle” nel Chiostro di Sant’Agostino. “Mercato dei sapori” aperto dalle 10 alle 21. Biglietti in vendita al teatro comunale “Galeotti” dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 21,30. La due giorni di alta cucina è organizzata dal Comune di Pietrasanta con la partecipazione di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica.