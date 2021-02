Le spiagge europee più belle del 2021. Al primo posto c’è questa spiaggia italiana

Quali sono le spiagge d’Europa più belle? I viaggiatori hanno già decretato le 25 mete più meritevoli per il 2021. Da poco, infatti, è stata pubblicata la nuova classifica TripAdvisor Travellers’ Choice. E anche per il 2021, per il secondo anno consecutivo, è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa ad aprire la top 25 delle migliori spiagge europee. Ma non è l’unica meta italiana inserita nella classifica. Al 20esimo posto, infatti, è stata inserita la spiaggia di Sansone dell’Isola d’Elba, caratteristica per i suoi ciottoli bianchi, e l’incantevole spiaggia di Tropea. Chiude la classifica La Cinta, la bellissima spiaggia più grande di San Teodoro, nel Nord-Est della Sardegna.

Che dire? È difficile restare indifferenti alle località marine del Bel Paese. Peccato, però, che troppo spesso anche noi italiani mostriamo poco rispetto nei confronti dei nostri meravigliosi litorali, che non di rado si trasformano in discariche a cielo aperto.

Ecco la lista delle spiagge inserite nella TripAdvisor Travellers’ Choice 2021:

Spiaggia dei Conigli (Lampedusa) Playa de Cofete (Spagna) Praia de Falesia (Portogallo) La Concha Beach (Donostia-San Sebastián, Spagna) Spiaggia di Bournemouth (Regno Unito) Laguna di Balos (Grecia) Elafonissi Beach (Grecia) Spiaggia Santa Giulia (Francia) Spiaggia di Kleftiko (Cicladi) Spiaggia di Porthminster (Regno Unito) Diamond Beach (Islanda) Playa de Ses Illetes (Isole Baleari) Spiaggia di Sarakiniko (Cicladi) Spiaggia di Reynisfjara (Islanda) Spiaggia di Sotavento (Spagna) Spiaggia di Perranporth (Regno Unito) Fig Tree Bay Protaras (Cipro) Filey Beach (Regno Unito) Plage du Sillon (Francio) Spiaggia di Sansone (Isola d’Elba, Italia) Spiaggia di Nissi (Cipro) Spiaggia di Kleopatra (Turchia) Spiaggia di Tropea (Calabria, Italia) Plage de Palombaggia (Francia) Spiaggia La Cinta (Sardegna)

Con questa lunga lista di spiagge europee, c’è l’imbarazzo della scelta. Prendete appunti per le prossime vacanze al mare!