Le “Signore” della strada accolte in centro storico

Saranno le piazze Duomo e Carducci ad accogliere l’apertura della 25ma “Coppa Toscana”, manifestazione d’auto storiche organizzata dal Club Auto Moto d’Epoca Toscano e patrocinata anche dal Comune di Pietrasanta che, in questa edizione, sarà dedicata alla Versilia anni Sessanta.

Venerdì 22 aprile, dalle 18 e per l’intera serata, la “flotta” di circa cinquanta, meravigliose quattro ruote d’altri tempi sarà schierata in centro storico, in una sorta di gran galà all’aperto che anticiperà le prove nelle quali saranno impegnati, nei giorni seguenti, gli equipaggi, sulle strade della Versilia.

La manifestazione ricorda una delle più celebri corse su strada del dopoguerra, la Coppa della Toscana, che attraversava tutta la regione negli anni dal 1949 al 1954.