LE SEPPIE RIPIENE



Preparate le seppie privandole di occhi e becco, lavatele poi fate un ripieno con i tentacoli delle seppie tritati o sacrificando una seppia intera e tritandola, pane grattugiato, aglio e prezzemolo tritato, un filetto di acciuga salata o sott’olio (o più a seconda della quantità di ripieno), un cucchiaio d’olio evo, riempite le seppie col composto ben amalgamato, chiudere le seppie con uno stuzzicadenti che poi toglierete prima di servire.



In un tegame (di coccio se l’avete) mettete tre giri d’olio e insaporitelo con aglio tritato, dopo un minuto mettete le seppie e fate colorire badando che l’aglio non bruci aiutandovi con del brodo, un pò di vino bianco e fate evaporare, poi cuocete con del brodo di pesce, sale se occorre e pepe e cuocete per un’ora.



Molti, prima di aggiungere il brodo mettono un pò di salsa di pomodoro, ma l’importante è servirle con i piselli fatti rosolando del prosciutto e aglio e prezzemolo tritati, aggiungendo i piselli poi la salsa di pomodoro.



Altri ancora aggiungono i piselli direttamente nel tegame delle seppie dopo aver messo il pomodoro e prima del brodo di pesce.

Vi ho dato tre ricette in una ma comunque farete sarà un successo.

FONTE EZIO LUCCHESI