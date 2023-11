Le seppie con i piselli

Le seppie con i piselli sono un secondo piatto di pesce dal sapore semplice, che piace sempre a tutti.

È una ricetta che si realizza facilmente e che dà ottimi risultati sia con prodotti freschi che congelati…

Ingredienti per due

• 500 g di seppie pulite e tagliate a striscioline

• 250 g circa di pisellini

• ½ cipolla tritata finemente

• 200 g circa di passata di pomodoro

• olio extravergine di oliva

• poco vino bianco

• brodo vegetale

• sale

• pepe

Procedimento

Scaldare un po’ d’olio in una larga casseruola, aggiungere la cipolla tritata e farla stufare, su fiamma bassa, per circa 10 minuti, aggiungendo un po’ di brodo per non farla asciugare troppo.

A questo punto, unire le seppie, alzare la fiamma e far asciugare la loro acqua.

Sfumare con il vino bianco e lasciarlo evaporare.

Aggiungere la passata di pomodoro, i pisellini, un mestolo di brodo, il sale, il pepe e cuocere per circa 20 minuti fino a quando le seppie saranno tenere.

Servire le seppie con i piselli calde