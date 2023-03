Le semine primaverili.

In campagna si guarda sempre avanti, al futuro, si piantano alberi che daranno i loro frutti negli anni a venire, si semina per raccogliere in un’altra stagione…

In Marzo, in relazione all’andamento della stagione o alle diverse zone climatiche, è tempo programmare le semine di mais, bietole, sorgo, canapa, lino, girasole, ortaggi, foraggere…ecc.