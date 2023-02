LE SCUOLE INCONTRANO TELETHON PER I SUOI 30 ANNI

LE SCUOLE INCONTRANO TELETHON PER I SUOI 30 ANNI E GIOIA DI BIAGIO, AUTRICE DEL LIBRO ‘COME ORO NELLE CREPE’

I trent’anni di Telethon sono stati l’occasione per un incontro con le scuole, che si è svolto questa mattina (28 febbraio), nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. Al centro del dibattito, proprio le malattie rare e le ricerche essenziali per trovare delle cure efficaci. A parlare con gli studenti di queste tematiche sono state Mara Biso della Rete coordinamento Telethon, e Gioia Di Biagio, autrice del libro ‘Come oro nelle crepe’ in cui affronta la patologia rara da cui è affetta e che ha condiviso con le ragazze e i ragazzi presenti all’incontro, facendosi testimone lei stessa dell’importanza della ricerca in questo ambito..

All’incontro – coordinato da Maria Teresa Leone, consulente per le Pari opportunità per la Provincia – hanno preso parte una settantina di studenti che hanno così potuto approfondire questa delicata tematica.