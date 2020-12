LE SCUOLE D’INFANZIA DI FORTE DEI MARMI SI VESTONO A NUOVO: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA’ IL VIA AD UN INVESTIMENTO DI 78MILA EURO.

LE SCUOLE D’INFANZIA DI FORTE DEI MARMI SI VESTONO A NUOVO: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA’ IL VIA AD UN INVESTIMENTO DI 78MILA EURO.

Nuovi arredi in arrivo alle scuole d’infanzia di Forte dei Marmi per un investimento di oltre 78.000€.

Ad annunciarlo è il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Alberto Mattugini, il quale spiega che proprio in questi giorni è partito il consistente ordine che permetterà di rinnovare ed integrare la dotazione delle scuole Caranna e Giorgini, inclusa la sezione distaccata ospitata all’interno del plesso Carducci.

“ Fin dall’estate, ho iniziato a lavorare sull’idea di apportare miglioramenti ed innovazioni all’interno delle nostre scuole e dal confronto con la Dirigente Scolastica e con i referenti delle scuole, è emerso che erano proprio le scuole frequentate dai bambini più piccoli ad avere maggiore necessità in quanto molti arredi erano ormai vetusti ed inadeguati.”

La scelta, condivisa con le insegnanti, è caduta su elementi di arredo realizzati secondo i metodi pedagogici di Maria Montessori, in essenze naturali, dalle tinte chiare, per evitare una eccessiva intrusività del colore nell’esperienza percettiva dei bambini e per lasciare spazio e voce ai colori che i bambini stessi e i loro educatori porteranno all’interno della struttura. I mobili hanno altezze rispettose delle dimensioni del bambino per favorirne l’indipendenza e la totale sicurezza e rispondono ai criteri ambientali minimi (legname proveniente da foreste certificate FSC, vernici e coloranti atossici, basso contenuto di formaldeide) nell’ottica di una piena sostenibilità ambientale.