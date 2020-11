Le scuole di Stazzema aderiscono all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”

Le scuole di Stazzema aderiscono all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”

I diversi plessi scolastici di Stazzema hanno aderito all’iniziativa di Amazon “un click per la scuola” con cui il gigante della vendita on line dona alla scuola il 2,5% dell’importo sotto forma di credito virtuale, che la scuola userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno dopo aver confermato la partecipazione all’iniziativa. Per partecipare basta scegliere la scuola che vuoi supportare e accettare i termini e le condizioni per partecipare all’iniziativa, fare ordini su Amazon e automaticamente si farà una donazione alla scuola scelta.

Hanno aderito le scuole dell’Infanzia di Mulina Ruosina, Levigliani, la scuola Primaria e Secondaria di Pontestazzemese.

Stazzema, 24 novembre 2020