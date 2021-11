Le scuole di Forte dei Marmi sempre più sicure:

Le scuole di Forte dei Marmi sempre più sicure: l’Amministrazione Comunale ha iniziato l’installazione dei dispositivi di purificazione/sanificazione dell’aria nei plessi scolastici. Già in funzione quelli nei Nidi comunali.

Il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Alberto Mattugini lo aveva annunciato al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico: l’acquisto di 50 purificatori d’aria in grado di creare abbattimenti significativi di virus, batteri, muffe, allergeni, da installare nelle aule di tutti i plessi scolastici. Nei giorni scorsi si è provveduto all’installazione già nei nidi comunali e il consigliere Mattugini ha consegnato personalmente i dispositivi alla dirigente dell’Istituto Comprensivo per la fornitura alle scuole medie Ugo Guidi. Nei prossimi giorni è previsto il completamento dell’installazione in ogni edificio scolastico.

“Il Covid – spiega Mattugini – ha sicuramente intensificato la nostra attenzione, già molto alta, per ogni singolo elemento che possa incidere positivamente sul benessere del mondo scuola. Quando dunque si è presentata la possibilità di aggiungere ulteriormente degli strumenti in grado di garantire un ambiente ancora più sano per i nostri bambini e ragazzi, abbiamo accolto l’opportunità con entusiasmo. Ogni aula sarà dotata di questi dispositivi che hanno al loro interno quattro tecnologie diverse (Uv-C cC, Fotocalisi, Ionizzazione e filtro Elettro-Fotostatico) che operano in sinergia per garantire al massimo dell’efficacia nelle purificazioni dell’aria.”

“La priorità di questa Amministrazione Comunale è da sempre la sicurezza per i nostri ragazzi e per coloro che lavorano nelle scuole – conclude Mattugini – E proprio per questo cerchiamo e cercheremo sempre di mettere in atto ogni strumento per tutelare tutti i soggetti impegnati nelle attività didattiche, i dispositivi infatti sono stati valutati dal responsabile della sicurezza dell’Istituto Comprensivo. Voglio inoltre ringraziare l’Ufficio Scuola per l’attenzione che riserva sempre alla sicurezza dei bambini.”