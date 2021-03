Le scuole di Forte dei Marmi restano regolarmente aperte

L’Amministrazione comunale informa che le scuole di Forte dei Marmi resteranno regolarmente aperte. I dati infatti dimostrano una situazione sotto controllo: nessuna classe ad oggi si trova in stato di quarantena e i casi di positività tra gli studenti dei plessi scolastici del territorio sono limitati e non hanno provocato nessuna situazione di contagio.

“Ci tengo a ringraziare tutto il personale scolastico – dichiara Alberto Mattugini, consigliere delegato alla Scuola e Pubblica Istruzione – e i genitori e gli alunni stessi, per l’accortezza e la serietà con cui hanno rispettato le misure di prevenzione del contagio all’interno della scuola. Come Amministrazione ci siamo prefissati l’obiettivo rendere la scuola un luogo sicuro, al fine di tutelare il diritto degli studenti a prendere parte, in presenza, all’attività didattica; per questo motivo abbiamo incrementato il personale ATA con l’assunzione di 9 persone, in modo da rendere agevole l’applicazione delle norme anticontagio, e sanificato costantemente gli spazi scolastici, arrivando ad investire una cifra pari a 106.000 euro”.