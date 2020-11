LE RSU FP CGIL, UILTRASPORTI, COBAS ESPRIMONO TUTTA LA LORO SODDISFAZIONE PER LA NUOVA STRUTTURA, INAUGURATA STAMATTINA, CHE OSPITERA’ 300 LAVORATORI

Le RSU FP CGIL, UILTRASPORTI, COBAS, esprimono la loro soddisfazione e gratitudine al Direttore Bresciani Gatti all’ A. U. Dott. Luca Nannini e all’ex presidente Alberto Ramacciotti, per ” l’opera d’arte ” inaugurata stamattina.

Ai più, può sembrare strano che la definiamo opera d’arte, ma in effetti è proprio così.

E’ degna degli sforzi dei lavoratori di Ersu e dei suoi amministratori, vi sono tutti i confort: wi fi, filo diffusione, sala mensa ed intrattenimento per la lettura, con tanto di sala per lo svago con attrezzature quali pingpong e calcio balilla.

La struttura può ospitare 300 lavoratori, nell’insieme la struttura concepita come un luogo di aggregazione avveniristico che accoglie tutti i lavoratori nei locali spogliatoi e docce.

Davvero bella, è motivo di vanto e di orgoglio per TUTTI NOI del gruppo ERSU.

Ogni lavoratore avrà il proprio armadietto e cassetta per il percorso dedicato dove gli addetti alle raccolte avranno la possibilità di entrare in abiti civili ed indossare gli indumenti da lavoro, percorso c.d. sporco / pulito.

E’ il compimento di un percorso lungo durato 10 anni, che ci ha visto protagonisti su scala interprovinciale come un’azienda in forte ascesa per i posti di lavoro creati, le strutture costruite, gli impianti realizzati, di ciò ne andiamo fieri ed orgogliosi, anche grazie alle amministrazioni comunali ed ai Sindaci loro rappresentanti che hanno sempre sostenuto “ il progetto ERSU ” .

Il futuro prossimo che si chiami fusione con SEA AMBIENTE, o l’affidamento a RETIAMBIENTE non ci fa paura, saremo pronti a confrontarci con le altre realtà del territorio e dire la nostra.

E’ la dimostrazione che quando si lavora, di squadra, di gruppo, i risultati arrivano. Sempre !!!!

E come si usa dire: squadra che vince non si cambia.

Pietrasanta 23/11/2020

I Coordinatori RSU

Fabrizio Tanca ​​​Marco Ulivi ​​Giovanni Coluccini