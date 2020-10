LE ROVELLINE IMPANATE E FRITTE

che siano rovelline, che siano bistecchine di maiale, pollo, milanesi è la cosa più buona che ci sia……….. assieme a mille altre cose della cucina lucchese.

Sbattete l’uovo in un piatto, in un’altro mettete del pane grattugiato, battete la carne ma anche no, passatela nell’uovo, poi nel pangrattato, devo dire che io a questo punto le ripasso nell’uovo e ancora nel pangrattato facendo così una panatura favolosa.



Col palmo della mano premete bene sulla carne impanata cosi rimarrà bella attaccata, mettetela a friggere in una padella di ferro, asciugatela dall’olio in eccesso a questo punto salate e servite.

Ricordate che i fritti si salano solo dopo la cottura, non si mette il sale nella pastella o nell’uovo, le panature rimarranno anche più attaccate.

Quelle che rimangono, se rimangono, ci fate le rovelline alla lucchese

FONTE EZIO LUCCHESI