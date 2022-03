Le rotatorie intitolate alle Madri della Repubblica Italiana inaugurata la rotatoria di Porta Elisa ad Angela Gotelli

Questa mattina l’assessora alla continuità della memoria e alle politiche di genere, Ilaria Vietina, assieme a cittadini e cittadine e alle rappresentanti di alcune associazioni ha inaugurato a Porta Elisa la targa di dedica della rotatoria ad Angela Gotelli: partigiana, deputata dell’Assemblea costituente. L’intitolazione è parte della nuova toponomastica civica adottata per celebrare, attraverso le rotatorie, altrettante madri della Repubblica italiana fra cui Maria Eletta Martini, Teresa Noce (via Matteo Civitali), Teresa Mattei (viale Europa – circonvallazione), Nilde Jotti (piazzale Italia), Angelina Merlin (viale Luporini – viale Città Gemelle), Angela Maria Guidi Cingolani (via Pisana), Maria De Unterrichter Jervolino (via Gramsci via Barbantini), Maria Agamben Federici (San Michele in Escheto).