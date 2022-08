Le rosse conquistano la Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – In molti hanno apprezzato l’immagine di piazza Umberto a Castelnuovo colorata di rosso Ferrari , grazie a tante Rosse di Maranello

In molti hanno apprezzato l’immagine di piazza Umberto a Castelnuovo colorata di rosso Ferrari , grazie a tante Rosse di Maranello, in occasione del 5° raduno delle auto del cavallino rampante, organizzato con lo scopo di condividere e promuovere la passione per le rosse ma anche per far conoscere e visitare la Garfagnana. Sono arrivati da tutta la toscana e non solo per partecipare all’iniziativa organizzata da Tiziano Innocenti in memoria della moglie Renata.

Al raduno hanno aderito possessori di Ferrari d’epoca ma anche di vetture di ultima generazione, tutti insieme per condividere la passione e l’amore per il marchio automobilistico più famoso nel mondo.

I partecipanti, dopo una lunga sosta castelnovese, sono ripartiti per un tour in Garfagnana che si è concluso sul lago di Vagli dove hanno consumato il pranzo, Un altro momento in linea con la finalità di questi raduni che si dimostrano essere anche iniziative turistiche di successo