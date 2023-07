Le ricette tipiche: I GRATI’

I grattini , o pasta battuta, sono un’ antica minestra che una volta si faceva solo impastando la farina con acqua e un pizzico di sale: si usava cuocerla unendo ceci e fagioli, ma anche servirla con del pane raffermo.

I grattini si ottengono impastando uova e farina in modo da avere un composto molto sodo che si spiana un poco sul tagliere e poi si taglia con il coltello una prima volta a fette sottili, poi si fa asciugare il taglio infarinando per bene e viene battuta ancora con il coltello e sminuzzata, come si fa per un trito di verdure, aiutandosi sempre con la farina (che fa si che la pasta rimanga divisa).

Più o meno, secondo la preferenza, si devono ottenere piccoli gnocchetti della grandezza di un chicco di grano.