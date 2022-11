le ricette per i dolci di Halloween

5 ricette per i dolci di Halloween

Prima di entrare nel vivo delle ricette, sarà meglio fare una premessa sulle decorazioni. Per quanto i supermercati ormai si siano attrezzati con ornamenti in stile Halloween, potreste avere difficoltà a trovarne sotto casa. Vi suggerisco allora di andare per tempo nei negozi specializzati in dolciumi e procurarvi ingredienti e decorazioni come gli occhi di zucchero, ma anche dei taglia biscotti a forma di zucca, pipistrello o ragnetto, del colorante alimentare arancione, marshmallow bianchi da poter ritagliare, qualche zucchetta di marzapane e tutto ciò che possa sembrare…“mostruoso” e adatto alla tavola del vostro buffet.

Mostriciattoli di Halloween con frutta fresca

Questo dolce è molto facile da realizzare perché composto da frutta che viene tagliata e assemblata in maniera spiritosa per simulare dei piccoli mostriciattoli dispettosi.

Ingredienti per 6 persone

2 mele verdi

3-4 fragole (in alternativa, chicchi di uva rossa o mela rossa)

10-12 decorazione di zucchero a forma occhi

q.b. di burro d’arachidi

il succo di un limone

30-35 pinoli

Procedimento

Per prima cosa, lavate le mele e tagliatele in fette piuttosto spesse facendo in modo che la parte superiore rimanga inclinata. Bagnate con il succo di limone per evitare che si anneriscano; quindi, incidete all’interno e create la cavità che simulerà la bocca. Nella parte superiore infilate i pinoli, per fare i denti, e in quella inferiore spalmate un pochino di burro d’arachidi. Lavate le fragole, asciugatele ed eliminate il picciolo. Quindi tagliatele nel senso della lunghezza in fettine sottilissime. Mettete ogni fettina nella “bocca” del mostro, simulando la lingua. In alternativa alle fragole potete usare dei pezzetti di mela rossa, oppure degli acini di uva scura. Prendete gli occhi di zucchero, inumideteli con un goccino di acqua e fateli aderire sulla parte superiore. I vostri mostriciattoli di frutta fresca sono pronti. Vi consigliamo di tenerli in frigorifero fino a mezz’ora prima di servirli.

Biscotti di Halloween con frolla decorata

Una pasta frolla aromatizzata all’arancia, delle formine taglia biscotti e un po’ di glassa colorata: ecco come realizzare questi simpatici biscotti di Halloween.

Ingredienti per 8-10 persone

Per i biscotti

200 g di farina 00

200 g di zucca lessa

1 uovo

60 g di zucchero

50 ml di latte

la scorza di 1 arancia

1 bustina di lievito

Per la glassa

1 albume

qualche goccia di succo di limone

200 g di zucchero a velo

q.b. di colorante alimentare arancione, nero, verde

Vi occorrono inoltre

formine taglia biscotti a forma di zucca, pipistrello, fantasma

Procedimento

In una terrina unite la farina, la zucca già lessata, l’uovo, lo zucchero, il latte e la scorza grattugiata dell’arancia. Mescolate, aggiungete la bustina di lievito e fate amalgamare tutti gli ingredienti. Mettete il composto a riposare in frigorifero per 10 minuti, quindi estraete e stendete su un piano infarinato. Con le formine taglia biscotti di Halloween ritagliate zucche, fantasmi e pipistrelli. Infornateli a 170 °C per 20 minuti, spegnete e fate raffreddare. Nel frattempo occupatevi della glassa: mettete per 10 minuti in freezer il contenitore dove monterete l’albume. Quindi versatevi l’albume e montate con l’aiuto delle fruste elettriche, fino a renderlo a neve. Aggiungete qualche goccia di limone, mescolate ancora, e unite lo zucchero a velo un po’ alla volta. Continuate a montare a neve fermissima. Dividete quindi il composto in tre ciotole e aggiungete poco colorante alimentare arancione nella prima, il nero nella seconda e il verde nell’ultima. Con una siringa da pasticcere aspirate i vari colori decorando le zucche, incidendole leggermente per simulare gli intagli dell’ortaggio. Quindi, con la glassa nera, create due triangoli per fare gli occhi e una linea per la bocca. Con il verde potete completare creando il picciolo sulla parte superiore. Passate il nero sul pipistrello, lasciando bianchi gli occhi. Glassate di bianco il fantasma e con il nero realizzate occhi e bocca. Fate rapprendere la glassa in frigorifero per 10 minuti, quindi estraete e conservate in una scatola di latta fino al momento della festa.

Brownies di Halloween

Sono sempre vincenti perché golosi, ma in questa versione con glassa al cioccolato e decorazioni in stile Halloween i brownies saranno ancora più deliziosi,

Ingredienti per 8-10 persone

150 g di burro

50 g di cacao

320 g di zucchero

120 g di farina

4 uova

140 g di mandorle

q.b. di sale

per la decorazione

70 g di cioccolato fondente

15 g di cioccolato bianco

q.b. di confettini colorati tipo Smarties

q.b. di occhi di zucchero

q.b. di granella di zucchero colorata

Procedimento

Sciogliete il burro in una casseruola, poi spegnete il fuoco e incorporate il cacao e lo zucchero con l’aiuto di una frusta, girando delicatamente. A parte, sbattete le uova e aggiungetele agli altri ingredienti. Unite la farina un po’ alla volta per evitare la formazione di grumi. Aggiungete un pizzico di sale e, quando l’impasto risulterà abbastanza liscio, unite le mandorle tritate finemente e mescolate. Versate il composto in una teglia unta di burro. Cuocete a forno preriscaldato a 180 °C per 20 minuti o, comunque, fino a quando la superficie apparirà lucida e compatta. Estraete dal forno e fate freddare. Nel frattempo, sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e fatelo colare sui brownies. Decorate con gli occhi di zucchero, i confettini e la granella colorata. Sciogliete anche il cioccolato bianco e, con una siringa da pasticcere, fatelo colare qua e là simulando delle ragnatele.

Biscotti mostruosi con crema al cioccolato

In questo caso dei semplici frollini uniti due a due, farciti con crema al cioccolato e decorati con marshmallow bianchi simuleranno dei buffi mostriciattoli. Un’altra golosa idea per arricchire la vostra merenda di Halloween. Ecco come farli.

Ingredienti per 8 persone

32 biscotti

100 g di cioccolata spalmabile

q.b. di marshmallow bianchi

Procedimento

Per prima cosa iniziate a tagliare i marshmallow con le forbici, creando dei triangolini piuttosto irregolari per dare l’idea dei denti. Ricavate anche dei tondini per fare gli occhi. Spalmate metà dei frollini con la cioccolata; quindi, posizionate su ognuno un altro biscotto mettendolo leggermente inclinato. Sistemate i denti facendoli aderire alla cioccolata e mettete gli occhi sulla superficie. Intingete uno stuzzicadenti nella cioccolata e fate un pallino al centro degli occhi per fare le pupille. Per quanto i biscotti possano essere mantenuti per diversi giorni, vi suggeriamo di farcirli il giorno stesso della festa, non troppo tempo in anticipo, per evitare che si ammorbidiscono troppo. Se poi volete rendere speciale questi mostriciattoli, provate a realizzare in casa i vostri biscotti.

Cheesecake di Halloween

Tempo fa vi avevo dato delle idee per realizzare diverse varianti di cheesecake. Eccone adesso una in versione Halloween.

Ingredienti per 8-10 persone

per la base

240 g di biscotti tipo Digestive

120 g di burro

per la crema

200 g di zucchero

3 cucchiai di succo di limone

250 g di polpa di zucca già lessata

300 g di formaggio spalmabile

200 g di ricotta

200 ml di panna

6 fogli di colla di pesce

per la decorazione

180 g di cioccolato fondente

Procedimento

Per prima cosa mettete i biscotti in un mixer e riduceteli in farina. Trasferite in una ciotola e unite il burro fuso, mescolate molto bene, quindi prendete uno stampo a cerniera da 24-26 cm, imburrato e rivestito con carta forno e versatevi il composto, schiacciando bene con il dorso di un cucchiaio. Trasferite in frigorifero per almeno 15 minuti. Mettete i fogli di colla di pesce in ammollo in acqua fredda. Sistemate la polpa di zucca lessata e raffreddata nel mixer, frullatela, quindi unite il formaggio spalmabile, la ricotta e lo zucchero, facendo amalgamare il tutto per qualche minuto. Unite il succo di limone e la panna fresca semimontata, lasciandone 40 grammi da parte. In un pentolino versate la panna rimasta facendola riscaldare, senza arrivare alla bollitura. Strizzate i fogli di colla di pesce e uniteli girando spesso, fino a creare una gelatina che aggiungerete alla crema. Amalgamare il tutto finché la crema non sarà liscia e omogenea. Estraete dal frigo la base e versatevi la crema, livellandola con una spatola e mettetela nuovamente in frigo per almeno 30 minuti. Nel frattempo fate fondere il cioccolato fondente a bagnomaria e, una volta sciolto, mettetelo in una siringa da pasticcere con bocchetta stretta e liscia. Prendete la cheesecake e disegnate sulla superficie dei raggi partendo dal centro verso l’esterno, unendoli poi tra di loro, per simulare l’effetto di una ragnatela. Ponete la cheesecake di Halloween in frigo per almeno 1 ora ed estraete 15 minuti prima di servire.

