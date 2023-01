Le ricette frugali: l’umido matto

In campagna, al tempo dei miei nonni, prima della guerra, in questa stagione si mangiava due volte al giorno: a metà mattina e alle quattro del pomeriggio. Uno dei piatti serali più graditi a tutti era “l’umido matto”, uno stufato di cardo tagliato a pezzetti, a volte con aggiunta di patate, ma senza carne…però con tanto sugo per inzupparci il pane o la piadina!