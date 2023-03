Le ricette frugali: le patate in umido.

Uno dei piatti poveri che si preparavano una volta, erano le patate in umido, cotte sull’aròla in grandi tegamoni ,che si mangiavano con pane o piada inzuppati nel sugo appositamente abbondante… Sono ottime anche adesso, come contorno o unite a uova,carne o baccalà….

Far soffriggere in due cucchiai d’olio una cipolla affettata finemente, un mazzetto di prezzemolo tritato e uno spicchio d’aglio schiacciato.

Aggiungere due tre coste di sedano a piccoli pezzi e le patate sbucciate e tagliate a spicchi, e farli insaporire, poi versare nel tegame una tazza di passata di pomodoro e un cucchiaio di concentrato, rimescolare il tutto, aggiungere due tre di mestoli di acqua calda fino a coprire le patate, salare, pepare e portare a cottura.