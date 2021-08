Le ricette frugali: LA CIPOLLATA.

Un contorno facile e appetitoso che si combina con uova, carne, pesce, quello che volete….

Si tagliano a fette 8-10 cipolle bianche o di tropea, si fanno appassire e cuocere in due cucchiai d’olio finchè diventano dorate e trasparenti. Versare un po’ di acqua calda ogni tanto per non farle asciugare troppo, poi, quasi a fine cottura si aggiunge un cucchiaio raso di zucchero semolato e 4-5 di aceto, anche balsamico, se piace.

Far evaporare e restringere il sugo e servirle ben calde.