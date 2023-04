L’ideale sarebbe usare patate novelle, ma si può fare con tutte. Si fanno lessare , si sbucciano e si tagliano a pezzetti.

Si mettono in una insalatiera con capperi ben lavati, acciughe e anche olive snocciolate, a piacere…Poi si sbatte insieme in una ciotola olio, limone e prezzemolo e si versa sul tutto rimestando per insaporire bene…ottimo contorno per uova sode o mozzarella.