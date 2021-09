Le ricette facili: i COCCHINI Un dolcino veloce e facile.

Sbattere un uovo a spuma con 100 gr. di zucchero, aggiungere 90 gr. di cocco e 1 cucchiaio di farina.



Impastare il tutto e formare con le mani delle palline della grandezza di una noce e disporle su una teglia foderata di carta forno.

Schiacciare un po’ le palline a forma di amaretto e far cuocere a forno basso per 10 minuti circa: devono cuocere ma restare chiari e non bruciacchiarsi sotto…..con queste dosi se ne fanno 14…quelli della foto più i due che ho mangiato io.