Le ricette di stagione.

L’autunno che arriva invita a mettere in tavola minestre e zuppe fumanti, come questa di farro e ceci, che ripropongo…

Per 3-4 persone.

Lessare 450 gr. di ceci ammollati, oppure usare ceci già lessati in barattolo e ben sciacquati. Lavare scolare e lessare anche 200 grammi di farro per 30-40 minuti (Il tempo di cottura dipende dalle diverse qualità, il farro decorticato richiede almeno un’ora).

Fare un soffritto con cipolla e sedano, unire un rametto di rosmarino e il farro cotto, metà dei ceci interi e metà frullati. Far insaporire e coprire di brodo vegetale, lasciando la zuppa non molto liquida. Far cuocere ancora 5 minuti e servire il piatto ben caldo con un filo d’olio e a piacere crostini di pane tostato.