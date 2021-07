Le ricette di campagna: SALSINA ALLE ERBE

E’ una salsa molto utile in estate per condimento di tanti piatti: buona sulla pasta, sul riso, su carne, pesce e anche semplicemente sul pane.

Tritare finemente a coltello prezzemolo e basilico in proporzione del 40 per cento ognuno…il restante 20 per cento unire a piacere timo, salvia, e maggiorana.

Mettere il trito in una ciotola o un vasetto di vetro, coprire con del buon olio: si conserva in frigo per qualche giorno.