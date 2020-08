Le ricette di campagna: i fichi caramellati.

Per questa ricetta servono fichi sodi, non troppo grossi, da raccogliere col picciolo, appena maturi.

Si mettono in una larga casseruola, si unisce un limone a pezzi e si cospargono di zucchero: 300/400 gr per un chilo di frutti, secondo i gusti. ( In rete si sono diverse ricette sull’argomento)

Si fanno cuocere a fuoco basso fino a restringimento del sugo, del quale un po’ deve rimanere per coprire i fichi nei barattoli.



La cottura durerà almeno un paio d’ore, quindi si invasano subito, si capovolgono i vasetti per un quarto d’ora per disinfettare i coperchi e si conservano al buio in luogo fresco.