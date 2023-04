Le regole per la pace: Edoardo Greppi ospite di Lucca@Europa

Giovedì 13 aprile alle 21 l’ultimo appuntamento della rassegna L’Europa al tempo della guerra

LUCCA – Un’occasione di confronto, dialogo e discussione con uno dei massimi esperti di diritto internazionale, per capire il ruolo dell’attuale quadro giuridico nella risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, nell’ottica della costruzione di una pace duratura.

Dopo l’iniziativa che ha portato a Lucca il professor Carlo Ossola, prosegue il ciclo di appuntamenti di Lucca@Europa dal titolo L’Europa al tempo della guerra. Il terzo e ultimo incontro in programma giovedì 13 aprile alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, ospiterà Edoardo Greppi, ordinario di diritto internazionale all’Università di Torino.

Con l’intervento La guerra in Europa. Quali regole della pace?, Greppi proporrà spunti di riflessione utili per comprendere il nostro tempo, un presente in cui la guerra è ricomparsa in Europa aprendo uno scenario incognito per le relazioni internazionali. Dopo una breve introduzione, il professore lascerà quindi ampio spazio alle domande del pubblico per rispondere a chiarimenti e richieste di approfondimenti, nell’ottica di un confronto reciproco sul tema in discussione: la centralità del diritto internazionale quale alternativa alla sopraffazione della guerra e come garanzia della pace, da costruire nel drammatico contesto di una guerra d’invasione.

“La guerra genera lutti, ferite da rimarginare e distruzione, ma lascia macerie anche nel tessuto di regole internazionali che, terminate le ostilità, passo dopo passo dovrà essere ricucito, per portare alla pace e regolare l’uso della forza da parte degli stati” spiegano da Lucca@Europa.

“Ad un anno di distanza dall’invasione russa dell’Ucraina, lo scenario della guerra si è ulteriormente aggravato e le preoccupazioni per il quadro internazionale sono ancora più motivate. In questo contesto, il diritto internazionale può suggerire ipotesi reciprocamente garantite per porre fine alla guerra e, poi, quando si verificassero le condizioni, delineare un quadro di regole per preservare la pace”.

“Tutto questo – concludono – sottolinea ancor di più l’importanza del modello culturale, politico e istituzionale dell’Unione Europea e, contro tutte le difficoltà, la necessaria difesa dei suoi principi di libera adesione e solidale collaborazione tra nazioni”.

Il terzo appuntamento di Lucca@Europa per il ciclo L’Europa al tempo della guerra è giovedì 13 aprile alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino, con l’incontro dal titolo La guerra in Europa. Quali regole per la pace? tenuto da Edoardo Greppi. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Edoardo Greppi. Professore ordinario di Diritto internazionale e professore di International Institutional Law e di Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino. Membro del Comitato di direzione della Rivista Diritti umani e diritto internazionale, è uno dei massimi esperti di diritto internazionale e degli aspetti giuridici legati alla guerra.

Lucca@Europa è anche su Facebook (Lucca at Europa).