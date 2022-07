Le proprietà benefiche dell’ananas

Le proprietà benefiche dell’ananas si devono essenzialmente alla presenza di uno specifico enzima: stiamo parlano della bromelina, che è concentrato soprattutto nel gambo e la sua caratteristica più importante è quella di rendere migliore la digestione delle proteine, comprese quelle più complesse. Le proprietà benefiche, come dicevamo in precedenza, dell’ananas si devono soprattutto alla presenza della Bromelina. In realtà si tratta di ben due enzimi proteolitici (in pratica, proteine), che hanno la particolare capacità di degradare altre proteine in aminoacidi. La prima delle due forme di Bromelina che si può trovare nell’ananas è quella che si rinviene nel frutto, mentre l’altra si concentra nel gambo. Al giorno d’oggi, per quanto riguarda l’industria farmacologica, è importante sottolineare come la Bromelina più sfruttata è indubbiamente quella contenuta nel gambo, dato che è più concentrata, nonostante le proprietà benefiche rispetto a quella che si trova nel frutto siano le stesse. La bromelina viene impiegata, in particolar modo, per le terapie antinfiammatorie, in particolar modo quando le infiammazioni colpiscono i tessuti molli associati a traumi. All’interno del trattamento di questi disturbi, la bromelina è, senza dubbio, da preferire rispetto ai FANS, dato che diminuisce notevolmente il rischio di eventuali danni di carattere gastrointestinale. Inoltre, la bromelina è piuttosto famosa per la usa azione antitrombotica, ipotensiva e solubilizzante delle placche arteriosclerotiche.

Proprietà digestive

Le proprietà benefiche svolte dall’ananas sono diffuse fin dal diciottesimo secolo e fin da quel momento viene utilizzato in tutti i casi di pasti eccessivamente abbondanti o di digestioni complicate. L’effetto benefico è quello di aiutare e facilitare la digestione e l’assimilazione delle proteine, soprattutto quelle della carne. L’ananas si caratterizza anche per svolgere un’azione preventiva nei confronti del gonfiore intestinale, rimuovendo i sintomi di bruciori e problemi di natura gastrica, soprattutto nel caso in cui venga associato ad altri integratori ed enzimi per la digestione di amidi e lipidi.

Proprietà contro la cellulite

Un’abbondante ritenzione idrica all’interno dei tessuti sottocutanei, insieme al deposito di grassi, può portare alla formazione delle tradizionale e popolare pelle “a buccia di arancia” e anche della cellulite. La bromelina presenta nell’ananas è sicuramente uno degli elementi maggiormente impiegati all’interno di integratori e prodotti per combattere la cellulite, dato che numerosi studi scientifici hanno provato come la somministrazione orale e topica può svolgere una funzione benefica per ridurne gli effetti. Dato che la bromelina presenta una specifica proprietà antinfiammatoria e visto che la cellulite è causata proprio da un’infiammazione della cellula, allora questo enzima riesce a semplificare il drenaggio del focolaio infiammato e permette di riassorbire il travaso emorragico. Inoltre, la Bromelina permette di svolgere un’azione benefica anche in campo alimentare, visto che è in grado di rendere più rapido il metabolismo, l’effetto diuretico, la digestione e costituisce un valido supporto nelle problematiche di ritenzione idrica.

Il consumo eccessivo dell’ananas e di prodotti a base di ananas si deve evitare in tutti quei casi in cui si assumono dei farmaci coagulanti, dato che l’azione dei farmaci potrebbe pericolosamente integrarsi alla tradizionale e normale azione antiaggregante piastrinica; inoltre i prodotti a base di ananas sono sconsigliati anche a chi soffre di ulcera peptica attiva.