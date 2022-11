LUCCA – E’ entrata nella sua fase finale la preparazione dello spostamento del Volto Santo al laboratorio di restauro allestito in Cattedrale. In queste settimane il personale dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in collaborazione con la Soprintendenza di Lucca, ha predisposto lo smontaggio delle parti rimovibili del tempietto del Civitali.

E’ entrata nella sua fase finale la preparazione dello spostamento del Volto Santo al laboratorio di restauro allestito in Cattedrale. In queste settimane il personale dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in collaborazione con la Soprintendenza di Lucca, ha predisposto lo smontaggio delle parti removibili del tempietto del Civitali, la rimozione degli arredi e tutte le altre operazioni di messa in sicurezza necessarie per il distacco della statua dalla sua sede storica. Un lavoro estremamente delicato, che i tecnici sono riusciti a condurre mantenendo comunque aperta la Cattedrale all’afflusso dei fedeli e dei visitatori.

Nel corso di questa fase di lavori la statua è stata sottoposta ad uno scanner per la ripresa in 3D, in modo da ottenere un copia digitale esatta al millimetro, che potrà essere utile per le successive fasi del restauro.

Adesso ci si avvia verso il momento più delicato dell’intera operazione, ovvero il trasferimento del Volto Santo nel transetto nord, dove la statua sarà sottoposta alle vere e proprie operazioni di restauro. La statua è rimasta per cinque secoli nel tempietto senza mai essere spostata, quindi è comprensibile la cautela con la quale stanno proseguendo i tecnici, che dovranno essere pronti ad ogni evenienza che potrebbe verificarsi.

Data l’antichità, la delicatezza, e l’unicità dell’opera, simbolo della Chiesa e della Città di Lucca, non vi sono certezze assolute sulla durata dell’intero restauro che, comunque, viene stimato in via approssimativa tra i 12 e i 18 mesi.

