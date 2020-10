le Previsioni Meteo

Il graduale sprofondamento di una vasta depressione a Ovest della Penisola Iberica, stuzzica le correnti anticicloniche e ne favorisce la loro risalita verso l’Europa centro Merididonale, e quindi la nostra penisola, portando tempo stabile e temperature in aumento. Ma non durerà a lungo.

La bassa pressione citata si muoverà successivamente verso Nord-Est, provocando un graduale peggioramento del tempo tra Mercoledì e Sabato, tuttavia questa volta non accompagnato da aria fredda (se non qualche refolo), in quanto la struttura depressionaria lambirà il bacino mediterraneo senza sprofondarvici all’interno, come successo per le perturbazioni precedenti.