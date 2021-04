Le previsioni dei climatologi? Troppo ottimiste

di Claudio Vastano

Secondo le stime degli scienziati, il livello del mare dovrebbe salire di 1,1 metri entro la fine di questo secolo. Recentemente, alcuni studiosi hanno però fatto notare che i modelli su cui si basa questo scenario non sono del tutto in linea con le serie storiche dei dati, e che probabilmente alle previsioni attuali andrà aggiunto un quid compreso fra i 20 e i 25 centimetri.

Lo studio è stato condotto al Niels Bohr Institute, in Danimarca. Aslak Grinsted, autore della ricerca, ha dichiarato che “i modelli non sono abbastanza sensibili, ovvero non colpiscono nel segno quando li confrontiamo con il tasso d’innalzamento del livello del mare che osserviamo. C’è quindi una discrepanza che emerge dal confronto fra scenari futuri e osservazioni che risalgono indietro nel tempo.”

In base ai dati diffusi dall’ENEA, l’innalzamento del livello marino lungo le coste italiane sarà estremamente consistente, da un minimo di 0,9 a un massimo di 1,035 metri. Questo secondo le stime “tradizionali” dei climatologi. Se però l’equipe danese avesse ragione, e il riscaldamento globale risultasse più incisivo del previsto, l’aumento s’attesterebbe fra 1,30 e 1,45 metri.

Ciò comporterebbe la scomparsa di un’area di terra emersa complessivamente pari alla superficie della Liguria.