“Le Polpette di pollo e zucchine velocissime e con solo 40 Kcal!

Avete poco tempo a disposizione e volete portare in tavola un secondo gustoso che possa piacere davvero a tutti i vostri ospiti? Ebbene le polpette di pollo e zucchine allo zenzero sono la soluzione ideale! La preparazione di questo piatto è di circa 15 minuti dopodiché potete passare alla cottura stimata circa in 40 minuti. Inoltre questo è un piatto light in quanto ogni polpetta fornisce solamente 40 Kcal e non solo!

Vediamo tutto l’occorrente e le istruzioni dettagliate per portare in tavola questa bontà!