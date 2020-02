Le ‘poesie per il risveglio’ di Annicchiarico a LuccaLibri

Venerdì (14 febbraio) il poeta milanese dialogherà con Irene Paganucci

La poesia italiana contemporanea fa tappa a Lucca Libri. Venerdì (14 febbraio) alle 17,30 il poeta Marco Annicchiarico presenterà la sua ultima silloge, Poesie per il risveglio, pubblicata nel 2019 con ‘Round Midnight – casa editrice di Campobasso che, col suo nome, rende omaggio a uno standard jazz di Thelonious Monk e alla felicità di Miles Davis quando, dopo molti tentativi falliti, riuscì a eseguirlo.

Con Annicchiarico dialogherà Irene Paganucci, lucchese, vincitrice dell’edizione 2016 del Premio Rimini per la poesia giovane.

Poesie per il risveglio passa in rassegna le assenze: conta, in qualche modo, quello che è stato perduto e quello che si è salvato. Indaga, verso dopo verso, la mancanza di persone, affetti e oggetti, concretissimi. Ci sono le città e le attese deluse, la solitudine e le promesse infrante. Quando Annicchiarico fa entrare qualcuno nella sua poesia, lo fa con riconoscenza.

Autore di origini milanesi, Marco Annicchiarico ha 47 anni e si occupa di letteratura e musica. Nel 2007, con l’amico Giacomo Rabiti ha curato e prodotto un cd tributo a Vinicio Capossela chiamando diciotto artisti del panorama indipendente italiano tra cui Bugo, artista che ha recentemente fatto parlare di sé all’Ariston per i contrasti con Morgan. Il ricavato del lavoro è stato devoluto ad Amref per la costruzione di un pozzo in Africa.

Nel 2009, a Torino, ha fondato l’associazione culturale e rivista letteraria Fuori asse. Dello stesso anno è la sua prima silloge poetica, E poco più lontano (Lieto Colle). Ne seguiranno alle tre. Dal 2011 collabora con la cantautrice siciliana Rosa Mangano al progetto musicale Turi Mangano Orchestra.

La presentazione di Poesie per il risveglio è a ingresso libero.