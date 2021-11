Le più belle colonne sonore della cinematografia mondiale a Villa Bertelli

Serata in… Musical

Le più belle colonne sonore della cinematografia mondiale a Villa Bertelli

Medley di canzoni della Disney Production Con il Mastro Cesare Goretta al pianoforte e le voci di Francesca Maionchi e Pamela Giannini

Venerdì 19 novembre ore 21.00 Giardino d’Inverno Ingresso a pagamento 10 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251

Torna il Musical a Villa Bertelli, con una serata interamente dedicata a questo genere di musica, leggera, jazz e addirittura con riferimenti alla lirica e al balletto. Tutti linguaggi, uniti tra loro grazie a una orchestrazione elegante e perfetta, che ritroviamo in capolavori cinematografici del grande schermo. L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 21.00 nel Giardino d’Inverno della Villa a Forte dei Marmi, con il Maestro Cesare Goretta al pianoforte e le voci di Francesca Maionchi e Pamela Giannini, che presenteranno lo show Serata in…musical, un programma ricco e composito, in cui si ritroverà anche un Medley di canzoni della Disney Production, da Cenerentola, ad Aladin, a La Bella e la bestia fino al Gobbo di Notre Dame. L’evento rientra nella rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Ingresso a pagamento 10 euro. Necessari: prenotazione 0584 787251 green pass o test antigenico molecolare o rapido negativo, effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento.

Di seguito il programma:

“Somewhere” da “West side story”

“Over the rainbow” da “Il mago di Oz”

“La musica va” da “Tutti insieme appassionatamente”

“On my own” da “I Miserabili”

“Don’t rain on my parade” da “Funny girl”

“All that Jazz” da “Chicago”

“Memory” da “Cats”

