La pista ciclabile e i percorsi pedonali, siti sul lato mare e il percorso pedonale sul lato monti dei viali litoranei sono stati realizzati in diversi periodi e ormai da alcuni anni non venivano sottoposti ad interventi di riqualificazione.

L’Amministrazione Comunale, anche in considerazione del notevole passaggio di pedoni e ciclisti lungo i percorsi del lungomare, in particolare durante il periodo estivo, ha deciso di intervenire incaricando l’ufficio Lavori Pubblici di predisporre un progetto di riqualificazione e di manutenzione straordinaria. Nel corso del 2020 è stato rifatto totalmente si il percorso pedonale che le aiuole lato monti nel tratto compreso tra via Donati e via Solferino e tra via Duilio fino al confine con il Comune di Pietrasanta.

Attualmente sono in corso i lavori di manutenzione di alcuni tratti e la totale verniciatura da parte della ditta Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca.