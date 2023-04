Le piante di stagione: i piselli

Il pisello (Pisum sativum) è una Leguminosa conosciuta da tempo immemorabile (è coltivato fin dal Neolitico, nel 7000 a.C.).

E’ disponibile in molte varietà, sia con portamento nano, idoneo anche per la coltivazione in vaso, sia rampicante. La raccolta avviene dopo circa cinque settimane dalla semina per ottenere il prodotto fresco, dopo sei-sette settimane per essiccare i semi. I piselli sono dei legumi primaverili: da aprile a giugno si possono gustare freschi e sono anche più leggeri rispetto alla versione secca o surgelata.