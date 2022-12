Anche l’usanza di appendere il vischio all’uscio o in casa ci giunge dai Celti, che lo consideravano una pianta misteriosa perché cresceva senza radici e perciò doveva essere sotto la protezione degli dei.

Secondo la tradizione, il vischio sarebbe un potente amuleto contro le disgrazie e gli influssi negativi, per questo non può mancare per le Feste natalizie e ad ogni inizio di Anno

nuovo…