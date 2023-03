Le piante di buon governo.

Oggi non un fiore ma una deliziosa piantina grassa, il Sedum Rubrotinctum

Pianta a crescita rapida, indicata per la coltivazione in vaso, per i giardini rocciosi, nei cestini sospesi e nella realizzazione di tetti verdi. Necessitano pieno sole e terreni fertili e porosi. L’esposizione al sole e al freddo fa sì che in inverno le piccole foglie carnose diventino rosso fuoco.