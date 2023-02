Le piante di buon governo: il Sedum Palmeri.

Le piante di buon governo: il Sedum Palmeri.

Anche chi crede di avere il pollice grigio, con certe piante può andare sul sicuro, specie con i Sedum, in partciolar modo con il Sedum palmeri, un’umile pianta da rivalutare.

E’ pianta da esterno per tutto l’anno, in autunno le foglie iniziano a bordarsi di rosso e poi con l’arrivo del gelo il colore si intensifica, diventando rosso vivo e garantendo per tutto l’inverno una piacevole massa di rosette variopinte.

A primavera il Sedum palmeri si ricoprirà di una nuvola gialla di piccoli fiori stellati.