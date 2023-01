Le piante delle virtù: l’alloro

L’alloro, conosciuto in botanica come laurus nobilis, è una pianta sempreverde robusta e aromatica, le cui virtù benefiche e salutari erano riconosciute già in tempi antichi.

Oltre agli usi di cucina o per liquori casalinghi, viene impiegato in decotti e tisane.

Per alleviare i sintomi del raffreddore potete sminuzzare 5 o 6 foglie di alloro in un pentolino di acqua bollente e far bollire 5 minuti ottenendo un infuso da dolcificare col miele e da bere prima di dormire.

Lo stesso infuso bevuto dopo i pasti, riesce a facilitare la digestione e ad eliminare i fastidiosi gas intestinali.

Sempre questo infuso rinforza lo stomaco, eccita l’appetito ed è un ottimo anticatarrale.

Un’altro infuso si può preparare versando in un recipiente 0,7 dl di acqua con un adecina di foglie d´alloro sminuzzate e un limone ben lavato tagliato a metà.

Fate bollire per quindici o venti minuti finché il limone non è appassito. Dolcificare con zucchero di canna o miele.

Filtrate e bere ben caldo