Le piante dalle tante virtù: il limone.

Una volta, in campagna, molti coltivavano una pianta di limone, piantata in vecchi tini o mezze botti, che poi, in inverno, si riparava sotto il portico. Anche una sola pianta può dare molti frutti preziosi: utili in cucina, spremuti nell’acqua dissetavano nella calda estate.

con le bucce spremute si sgrassavano le stoviglie e si ponevano vicino a porte e finestre per tenere lontani gli insetti.