Le piante che vengono da lontano: la Perovskia.

Nota anche come ‘salvia russa‘, è un’erbacea rustica, perenne che somiglia alla lavanda e che profuma di salvia.

È originaria dell’Asia dove cresce negli ambienti aridi anche di altura, anche a 3000 metri d’altitudine, in luoghi aperti, assolati, con terreno povero e ben drenato. Viene usata per formare piccole siepi o come esemplare singolo. La lunga fioritura ed il fogliame decorativo rendono la Perovskia una pianta molto apprezzata.