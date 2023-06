Le piante che vengono da lontano: la Bignonia.

Le piante che vengono da lontano: la Bignonia.

La Bignonia è una pianta rampicante originaria dell’America centro-meridionale che si presta bene ad essere coltivata contro un muro, su una pergola su pareti verticali, e anche su un albero. Pianta rustica, non teme il gelo, arrivando fino a – 15° C, e neanche il caldo torrido; resiste anche a mezz’ombra, ma in pieno sole la fioritura è migliore e più durevole.

I suoi fiori sono colore arancio o rosso, molto vistosi e di forma tubolare.

La fioritura è abbondante e si protrae piuttosto a lungo, di solito, da giugno a settembre, a seconda della specie.